Meßstetten Bringen und holen

Meßstetten. Eine Gebrauchtwarenbörse veranstaltet die Stadt Meßstetten am Samstag, 13. Oktober, von 10 bis 13 Uhr. Auf dem Bauhof in der Alemannenstraße dürfen Interessenten bis 12 Uhr gut erhaltene Ware anliefern. Gleichzeitig dürfen die Besucher mitnehmen, was sie brauchen.