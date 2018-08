Ihre siebte gemeinsame Sternausfahrt haben Mitglieder und befreundete Motorradfahrer der Biker-Kumpelz Zollernalb und der Motorsportclubs Nusplingen und Schwenningen unternommen. Die Organisation lag in diesem Jahr in den Händen der Biker-Kumpelz aus Meßstetten, die sich den Höchsten als Ziel der Sternfahrt ausgesucht hatten. Unbeeindruckt von Tief Ute und dem schlechten Wetter, das es gebracht hatte, steuerten zahlreiche Biker den Berggasthof Höchsten an und kehrten dort ein. Abschließend gönnten sie sich noch gute Unterhaltung durch die Rock’n’Roll-Band "Gatling Guns" beim Hoffest in Meßstetten. Foto: Kästle