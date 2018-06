Meßstetten Biber- und Falternacht

Als Begleitveranstaltung zur 1250-Jahr-Feier in Oberdigisheim findet am Freitag, 15. Juni, die Naturnacht statt. Sie wird vom ANV Meßstetten-Oberdigisheim in Zusammenarbeit mit dem Nabu Albstadt organisiert und führt ins Oberdigisheimer Ried. Ab 18 Uhr kann gegrillt werden – die Getränke werden gestellt. Grillgut sollte mitgebracht werden. Eine Parkmöglichkeit im Ried ist vorhanden.

Der Biberbeauftragte des Zollernalbkreises, Heinz-Dieter Wagner, erklärt bei einer Führung im Ried zunächst den Lebensraum des Bibers und den Aufbau einer Biberburg. Die Führung beginnt um 19 Uhr. Anschließend gibt es eine Einführung ins Thema "Nachtfalter".

Nach Einbruch der Dunkelheit wird dann der Leuchtturm in Betrieb genommen: Eine helle Lichtquelle, umgeben von durchsichtigem Nylon-Stoff, an den die Falter anfliegen, betrachtet und zur Beobachtung abgenommen werden können. Weil es sich bei den Schmetterlingen um geschützte Arten handelt, hat der Nabu dafür eine behördliche Genehmigung. Wie immer werden die Tiere am Ende wieder freigelassen.