Meßstetten Auch das Sitzen will heutzutage gelernt sein

Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Staatssekretär Thomas Bareiß und Landrat Günther-Martin Pauli Seite an Seite auf der Interstuhl-Hollywoodschaukel – so entspannt sitzen diese Drei vermutlich nur selten beieinander. Das Möbel ist sozusagen die Kirsche auf einer Torte, die sich "Hub" nennt. Der Drei-Buchstaben-Name steht für eine neue Produktlinie von Möbeln für Kommunikationszonen oder Rückzugsbereiche, deren Spektrum vom Bürostuhl über raumbildende Wandelemente bis zu Beistelltischen reicht. Hier steht nicht mehr das einzelne Möbel im Vordergrund, sondern der Arbeitszusammenhang – inklusive Schaukel.

Für den Arbeitsalltag dürfte diese allerdings nicht ganz so bedeutsam sein wie Interstuhls spektakulärste Neuheit, der Bürostuhl PUREis3, der auf der Orgatec prompt einen Innovationspreis erhielt. Anders als herkömmliche Drehstühle gibt PUREis3 nicht nur nach vorne und nach hinten nach, sondern auch seitlich – dank einem Materialverbund von Polyamid und Glasfaser, den Interstuhl selbst entwickelt hat, kommt die ganze Windrose zu ihrem Recht. Das bedeutet, dass künftig jeder Muskel in Rücken und Nacken bewegt werden kann, ohne dass man deshalb erst aufstehen müsste.

Allerdings ist noch lange nicht ausgemacht, dass die neue Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz auch angemessen genutzt wird. Wer gewohnt ist, in Anbetung vor dem Bildschirm zu erstarren, dem nützt der schönste PUREis3 nichts. Aus diesem Grund kümmert sich Interstuhl künftig nicht mehr nur um das Möbel, sonder auch um den, der es benutzt. Gemeinsam mit Navi-Hersteller Garmin haben die Tieringer den "Sensor S 4.0" entwickelt, der unter den Sitzflächen von sechs verschiedenen Stuhlmodellen – nicht nur von PUREis3 – angebracht werden kann und dort das Sitzverhalten kontrolliert. Seine Daten gibt er an eine App weiter, die dem Nutzer zeigt, ob er locker sitzt und seine Sitzhaltung gelegentlich so verändert, dass kein Muskel über Gebühr strapaziert wird – oder ob er seit einer halben Stunde verkrampft und in starrer Haltung über seiner Arbeit kauert. Der Sensor ist bereits als Medizinprodukt der Klasse eins zertifiziert – gesünder geht es nicht.