Bei herrlichem Herbstwetter haben zwölf Vorschulkinder mit zwei Betreuerinnen des Kindergartens Tieringen zusammen mit den Helfern des Mittagstischs auf der Obstbaumwiese bei der Schlichemhalle in Tieringen die Äpfel der übervollen Bäume geerntet. Vor allem die neuen "Rollblitz"-Apfelsammler bereiteten den Kindern viel Freude und spornten zu Hochleistungen beim Einsammeln an. Insgesamt wurden 560 Kilo Äpfel geerntet. Den dafür eingetauschten Apfelsaft teilen sich die Kinder des Kindergartens und die Besucher des Mittagstischs, so dass viel leckerer Apfelsaft in den nächsten Wochen genossen werden kann. Foto: Dürrschnabel