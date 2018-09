Meßstetten AH voll auf der Höhe

Meßstetten (as). Mehr als 20 Personen haben bei schönem Spätsommerwetter am dreitägigen Jahresausflug der Seniorenabteilung des Fußballvereins teilgenommen. Am ersten Tag stand eine Rundwanderung bei den Allerheiligen-Wasserfällen auf dem Programm. Tags darauf nahmen die Teilnehmer den Qualitätswanderweg "Oberkircher Brennersteig" in Angriff. Die fast 20 Kilometer lange Wanderstrecke führte durch traumhaft schöne Wiesen-, Obst- und Reblandschaften rund um das Hesselbacher Tal mit herrlichem Ausblick vom Geigerskopfturm über die Höhen des Schwarzwalds und ins benachbarte Frankreich mit Blick auf Straßburg und die Vogesen im Hintergrund.