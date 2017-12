Meßstetten Abend mit Blasmusik

Die Jugendkapelle wird unter der Leitung von Katja Steidle wie in den vergangenen Jahren das Konzert eröffnen. Die aktive Kapelle wird sich mit einer gewaltigen Ouvertüre der klassischen Musik widmen und mit den Zuhörern auch das traditionsreiche "Neue Dorf" (The New Village) besuchen sowie mit dem Gladiator Maximus für die Republik kämpfen.

Mit dem Stück für Trompete "Silberfäden" wird der Solist Martin Steidle den musikalischen Abend abrunden. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr in der Festhalle, Einlass ist ab 18.30 Uhr.