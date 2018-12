Meßstetten. Die Schulsozialarbeit Meßstetten für die Burgschule und die Wilhelm-Busch-Schule hat für das Wohngebiet Bueloch Stiftungsgeld erhalten. Unter der Ausschreibung Bildung und Teilhabe wurde sie mit insgesamt 40 000 Euro bedacht auf eine Laufzeit von drei Jahren. Die Kinder aus diesem Wohngebiet unternehmen einmal im Monat, immer am Freitagnachmittag, einen Ausflug im Zollernalbkreis. Mit auf dem Programm steht der Besuch der Burg Hohenzollern und des Märchenwanderwegs in Hechingen. Der Start ist am Freitag, 18. Januar, mit dem Ziel "badkap". Am 22. Februar fahren die Kinder zur Burg Hohenzollern.