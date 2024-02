Messsäulen in Bisingen

1 Blitzer in Bisingen in der Thanheimer Straße Foto: Julia Gern

Zwei neue Blitzer stehen seit Ende 2023 in Bisingen im Zollernalbkreis. Das eine Messgerät hat mehr als 2500-mal ausgelöst, das nur ein paar Dutzend Mal. Das steckt dahinter.









Eine Messsäule befindet sich in der Thanheimer Straße in der Tempo-30-Zone, ein Messgerät wurde am Ortsausgang von Thanheim Richtung Stich aufgebaut.