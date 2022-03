2 Eine Frau wurde im August 2021 in der Lederstraße niedergestochen. Foto: Rousek

Vor dem Landgericht Tübingen hat am Montag der Prozess gegen den 20-Jährigen Munir S. begonnen, der im August vergangenen Jahres in der Lederstraße in Calw fast 20 Mal auf eine Frau eingestochen hat. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.















Calw - Es ist der 15. August 2021 um kurz vor 8.30 Uhr. Es ist ruhig in der Lederstraße in Calw. Für Martin Kurz (Name von der Redaktion geändert) ist es ein ganz normaler Sonntagmorgen. Er wartet vor der Bäckerei Sehne auf Heike Schmidt (Name von der Redaktion geändert), eine Bekannte von ihm, die bei der Bäckerei arbeitet. Er lässt seinen Blick schweifen. Kurz bleibt dieser an einem jungen Mann hängen, der sich zwischen der Buchhandlung Osiander und der Filiale der Volksbank aufhält. Doch als der Mann wenig später aus seinem Sichtfeld verschwindet, hat Kurz ihn auch schon wieder vergessen. Seine Bekannte Heike Schmidt kommt aus der Bäckerei und die beiden steigen in Kurz’ Auto. Es ist Schmidt, die plötzlich sagt: "Schau mal, der hat ein Messer in der Hand", und Kurz zum Aufblicken bringt. Noch während er das tut, bewegt sich der gleiche junge Mann, der ihm nur wenige Augenblicke zuvor ins Auge gefallen war, mit dem Messer auf eine Frau zu, die vor der dm-Filiale steht – und sticht zu, immer wieder.