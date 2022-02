1 Kann sich in seinem Kurs bestätigt fühlen: Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Anteilseigner des Autobauers Mercedes-Benz Group können sich über eine Dividende von fünf Euro je Aktie freuen. 70 Cent von der Dividende beruhen auf dem Anteil der Lastwagensparte, die Ende des Jahres abgetrennt wurde.















Link kopiert

Stuttgart -

Die Anteilseigner der Mercedes-Benz Group können sich auf eine hohe Dividendenzahlung freuen. Der Konzern will an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende je Anteilsschein von fünf Euro auszahlen. Daimler wird für das Geschäftsjahr 2021, in dem die Pkw- und die Lkw-Sparte erst im Dezember getrennt wurden, noch einmal eine gemeinsame Dividende ausschütten.

2021 gab es 1,35 Euro

Von der Dividende in Höhe von fünf Euro beruhen 70 Cent auf dem Anteil der Lastwagen- und Bussparte, teilte die Mercedes-Benz Group mit. Im vergangenen Jahr wurden für das Geschäftsjahr 2020 1,35 Euro je Papier an die Daimler-Aktionäre ausgeschüttet. Für je zwei Daimler-Aktien hatten die Aktionäre bei der Aufspaltung eine Aktie der Lastwagen- und Bussparte bekommen. Die Hauptversammlung muss den Dividendenvorschlag Ende April noch offiziell beschließen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Mercedes so rentabel wie nie

Für das Geschäftsjahr 2019 gab es eine Dividende von 90 Cent je Aktie. Für 2018 lag der Betrag bei 3,25 Euro, und für 2017 gab es sogar 3,65 Euro.