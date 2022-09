1 Katja Alf freut sich über ihren Meisterbaum. Foto: Pfeiffer

Sulz-Sigmarswangen - Für Katja Alf begann der Feierabend mit vielen Überraschungen. Heimlich stellte ihr Freund zusammen mit ihrem Vater den Meisterbaum in den Garten und ihre Mutter fädelte den Pressetermin mit dem Schwarzwälder Bote ein.

Meisterprüfung absolviert

Und das aus einem besonderen Anlass: Die 30-Jährige absolvierte im Beruf "Industriemechanikerin", der hin und wieder als Männerberuf bezeichnet wird, die Meisterprüfung und beweist damit: Auch Frauen sind geeignet.

Katja Alf absolvierte ihren Realschulabschluss und begann eine Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte. In der Kanzlei arbeitete sie zwei Jahre, bis sie sich entschied, neue Wege einzuschlagen und sich beruflich ganz neu aufzustellen.

"Ich wollte etwas mit den Händen arbeiten", erzählt sie. Sie wagte den neuen Schritt im Leben. Für die 30-Jährige war klar: Ein Beruf im Büro sei nichts für sie.

Neue Wege

Alf absolvierte von 2015 bis 2018 eine Ausbildung zur Industriemechanikerin bei der heute 100 Jahre bestehenden Firma "Georgii Kobold". Am 30. Juni bestand Alf ihren Meister in der Fachrichtung Metall mit einem stolzen Ergebnis.

Unterstützung und Motivation bekam sie von ihrem Freund, der wusste, dass sie es schaffen kann. Ihr Betrieb ermöglichte ihr die Arbeit in Teilzeit, um den Meister in Vollzeit, innerhalb eines Jahres, zu absolvieren.

Als einzige Frau in der Meisterschule

Sie sei von 24 Schülern die einzige Frau in der Meisterschule gewesen. Dadurch motivierte sie eine Kollegin, die in der Firma jobbte, in das Berufsleben im Handwerk einzusteigen. Durch Alf habe sie gesehen, dass es als Frau möglich sei. Heute sei sie als Ausbilderin tätig, sowie in der Qualitätskontrolle und hilft, wo immer Hilfe benötigt wird. Alf würde ihre Entscheidung immer wieder treffen und alle in ihrem Umfeld sind sehr stolz auf sie.