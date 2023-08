Friseurmeister Marco Weißer hat sich in einem „Trainingslager“ bei Hannover auf seine Tätigkeit bei der Fashion Week in New York vorbereitet.

Marco Weißer ist einer von 33 Hairstylisten aus Deutschland, die von Mittwoch, 6. September, bis Montag, 11. September, auf der New Yorker Fashion Week die Models für ihre Auftritte frisieren werden – damit sie die Entwürfe der Modedesigner angemessen präsentieren können.

Organisiert wird der Einsatz in New York von „Grenzenlos“ (http://www.grenzenlos-friseure.com), einer Initiative der drei Friseurunternehmern Hussein Saleh, Maher Aslan und Robert Zimmermann. Auf einer Friseurmesse in Erfurt hatte Weißer die Grenzenlos-Friseure kennengelernt und gleich gemerkt, dass sie auf einer Wellenlänge waren.

Hartes Training

Damit in New York alles klappt, nahm Weißer im Juli an einem Vorbereitungsseminar in Hannover teil, von den Organisatoren „Bootcamp“ getauft. (Die Bezeichnung Bootcamp steht ursprünglich für den Ort und den Ablauf der Grundausbildung beim US-Militär.)

Straff ging es denn auch in Hannover zu: „Drei Tage lang von morgens bis abends Frisuren stylen, Frisieren, Locken, Hochstecken – das volle Programm“, berichtet Weißer beim Gespräch mit unserer Redaktion. Beeindruckt hat ihn, wie 33 völlig unterschiedliche Stylisten – egal, was sie können und wer und was sie sind – komplett gemeinsam bei Null starteten und sich sofort bei teils schwierigen Aufgaben unter hohem Zeitdruck gegenseitig halfen.

Es sei anstrengend gewesen und er habe seit langem wieder beim Haareschneiden geschwitzt, aber es sei gleichzeitig faszinierend und spannend gewesen. „Dieses Bootcamp in Hannover war für mich unglaublich bereichernd, ich habe extrem viel gelernt, sowohl fachlich als auch menschlich“, erzählt er zurück in der Heimat in Schiltach.

Begeisterung für den Beruf

Friseur wollte Weißer schon immer werden. Bereits im Alter von drei Jahren soll er in der Kita in Heiligenbronn diesen Berufswunsch geäußert haben. Mit 17 begann er dann eine dreijährige Ausbildung zum Friseur bei der Zieger Akademie in Konstanz. Seine erste Stelle hatte er dann in Stuttgart in einem Barbershop in der Königstraße.

Weitere drei Jahre später ging er nach Freudenstadt in einen „Balayage-Salon“, wo er mit dieser speziellen Färbetechnik das „Damenfach perfektionierte“, wie er es ausdrückt. 2021 legte er in Heidelberg bei der Meisterschule Rohrmann die Meisterprüfung ab.

Im Oktober 2021 verwirklichte er seinen „kleinen großen Traum“ und machte sich in der Spitalstraße in Schiltach mit dem Friseursalon „Haarwerk“ selbstständig. „Ich bin absolut happy, dass ich jetzt die Chance habe, mit all diesen großartigen Kollegen gemeinsam dieses Erlebnis in New York teilen zu können“, freut er sich auf seinen Einsatz auf der Fashion Week.

Info

Die New York Fashion Week

ist eine viermal jährlich in New York City stattfindende, Modewoche für die neueste Damen- und Herrenmode der Top-Designer. Sie zählt neben London, Paris und Mailand zu den bedeutendsten Modewochen weltweit. In mehr als 60 Haupt-Shows präsentieren die Modedesigner ihre neuen Frühjahr- und Sommer-Kollektionen.