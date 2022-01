Feuerwehr rückt wegen Gasalarm in Villingen aus

3 Die Feuerwehr rückte zu dem Gasalarm in Villingen aus. Foto: Eich

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag wegen eines Gasalarms in die Warenburgstraße in Villingen ausgerückt. Mehrere Menschen waren laut ersten Erkenntnissen verletzt.















VS-Villingen - Anwohner hatten laut ersten Informationen vor Ort Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Warenburgstraße gemeldet. Feuerwehr und eine Vielzahl von Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eilten an den Einsatzort.

Mehrere Verletzte

Die Feuerwehr rettete eine Person aus dem betroffenen Haus. Sie und weitere verletzte Menschen werden vom DRK vor Ort betreut.

Aktuell erkundet die Feuerwehr, was in dem Mehrfamilienhaus ausgetreten ist und ob es sich tatsächlich um Gas handelt. Die Durchfahrt der Warenburgstraße in Richtung Rietheim ist gesperrt, auch für Fußgänger.