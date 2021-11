Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz an der Eyach

1 In der Seniorenresidenz an der Eyach müssen Angehörige ihren Besuch nun wieder anmelden. Foto: Meene

In der Seniorenresidenz an der Eyach in Balingen ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Alexandra Heizereder, Sprecherin der Evangelischen Heimstiftung, hat am Dienstag Informationen unserer Redaktion bestätigt.















Balingen - Ende der vergangenen Woche seien fünf Personen, darunter Bewohner und Mitarbeiter, per Schnelltest positiv auf das Corona-Virus getestet worden, so Heizereder. Bei einem Mitarbeiter und zwei Bewohnern wurde das Positiv-Ergebnis bereits per PCR-Test bestätigt, die restlichen PCR-Ergebnisse seien noch abzuwarten. Alle Infizierten befinden sich laut Heizereder in Quarantäne: "Wir wollen auf Nummer sicher gehen und alles tun, um einen größeren Ausbruch zu vermeiden."

Enger Austausch mit Gesundheitsamt

Bezüglich der Maßnahmen sei die Evangelische Heimstiftung in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. "Wir sind froh, dass es kein Besuchsverbot geben wird", so Heizereder. Mit den notwendigen Schutzmaßnahmen sei es weiterhin möglich, die Angehörigen im Seniorenheim zu besuchen. Seit dem Verdacht seien tägliche Schnelltests eingeführt worden. Außerdem habe die Seniorenresidenz erneut eine Anmeldung für Besucher eingeführt, dies sei per Online-Tool oder telefonisch möglich. Für Geimpfte wurde die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske eingeführt, Ungeimpfte müssen ab sofort FFP3-Masken tragen.

Infektionsquelle noch nicht nachvollziehbar

"Natürlich suchen wir auch nach der Ursache", sagt Heizereder. Wie das Virus in das Haus kommen konnte, sei noch nicht nachzuvollziehen. Unter den per Schnelltest Positiv-Getesteten gebe es sowohl ungeimpfte Mitarbeiter als auch ungeimpfte Bewohner. "Man kann aber nie mit Sicherheit sagen, ob es an den Ungeimpften gelegen hat", stellt Heizereder fest.

Die Evangelische Heimstiftung habe sich bereits in der Vergangenheit für eine 2G-Regelung in Pflegeheimen eingesetzt. Heizereder: "Gerade in den Heimen befinden sich schutzbedürftige Personen". Daher sei es der Stiftung weiterhin ein wichtiges Anliegen, dass sich sowohl die Pflegekräfte als auch die Besucher der Seniorenheime impfen lassen.