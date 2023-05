Sechs Wochen lang haben sich die Anwärter in Theorie und Praxis intensiv durch die Materie gekämpft. Ihre Zertifikate haben sie auf dem Gelände der Gartenschau entgegengenommen.

Gut gerüstet startet Balingen in die Tourismus-Saison. Am Samstag haben zehn neue Stadtführer ihre Prüfung abgelegt, die sich nun darauf freuen, Einheimischen und Touristen die Eyachstadt näher zu bringen. Balingen hat viele schöne Ecken und Winkel, eine spannende Geschichte und zahlreiche Geschichten und Anekdoten auf Lager. Wer diese noch nicht kennt, kann sie sich innerhalb einer Stadtführung zeigen und erklären lassen.

In Doris Scheuermann hat sich die passende Dozentin gefunden

Bislang waren hierfür lediglich zwei Expertinnen zuständig: die Balinger Stadthistorikerin Ingrid Helber und die pensionierte Balinger Lehrerin Doris Scheuermann. Zu wenig für eine große Kreisstadt mit Gartenschau, befand das Stadtmarketing. Deshalb klopfte das Rathaus bei der Volkshochschule an, ob diese eine Ausbildung für Stadtführer ausrichten könne. VHS-Leiterin Nadine Breisch und VHS-Fachbereichsleiterin Dagmar Hirschpek erklärten sich dafür bereit. Und in Doris Scheuermann fand sich spontan die passende Dozentin.

Nach jahrzehntelangem Schuldienst, 25 Jahre davon an der Sichelschule, ist die Balingerin bestens vertraut mit der Aufarbeitung von Unterrichtsstoffen. Zudem verfügt sie selbst über jahrelange Erfahrung als Stadtführerin sowie über zentnerweise passendes Lehrmaterial wie Literatur, Fotos mit historischen Stadtansichten, alte Kalender, Prospekte und Festschriften, das sie zur Verfügung stellte. Auf die Ausschreibung der Volkshochschule meldeten sich binnen kürzester Zeit genügend Interessenten, um den Lehrgang starten zu können.

Mit den Schwerpunkten klassische Stadtführung, Geschichte der Stadt, insbesondere Zollernschloss und Kleinvenedig mit seiner Gerberhistorie, Kirchen, Stadtbrände und Hochwasser sowie städtische Veränderungen und Neuerungen paukten sich die Anwärter sechs Wochen lang in Theorie und Praxis intensiv durch die Materie.

Nach bestandener Prüfung überreichte Bürgermeister Ermilio Verrengia am Samstag auf der Gartenschau-Plaza die Zertifikate an Heike Beckmann, Iris Bitzer, Kornelia und Walter Blickle, Wilfried Eimann, Claudia Halm-Nill, Helmut Hittinger, Simone Jost, Jeanette Schmidt und Gabriele Seifert.

Eine Führung dauert eineinhalb bis zwei Stunden

Das Stadtführungsangebot richtet sich gleichfalls an Einheimische wie Touristen, Privatpersonen, Vereine, Schulklassen oder Firmen. Eine Führung dauert eineinhalb bis zwei Stunden und kann auch barrierefrei organisiert werden. Neben der klassischen Stadtführung gibt es bereits seit vielen Jahren auch den Stadtrundgang mit der Nachtwächterin Gretel Kommer. Allerdings ist diese Themenführung aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend leider nicht buchbar. Alternativ bietet Märchenerzählerin Sigrid Maute Märchenwanderung rund um und in Balingen an.

Weitere Infos und Buchungsanfragen gibt es im Internet unter www.balingen.de in der Rubrik Freizeit & Tourismus/Führungen oder telefonisch unter 07433/17 01 19.