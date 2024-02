Punkt 11.11 Uhr fiel der Schuss, der den Beginn des Narrensprungs in Zimmern unter der Burg eröffnet.

Vom Obernarr mit erhobenem Taktstock angeleitet zog die Narrenschar durch den Flecken. Zunächst ertönte nur der Klang des Gschells der Narren, dann stimmten die Musikanten des Musikvereins mit dem Narrenmarsch ein. Die Burgnarren machten an etlichen Besenwirtschaften im gesamten Ort Halt.

Die älteste Burgnärrin, Katharina Schatz, mit der jüngsten, Stella Hafner. Foto: Baasner

Vor einigen Jahren drohte der Fasnetsdienstag in Zimmern unter der Burg einzuschlafen. Der Zunftrat machte sich Gedanken, wie darauf reagiert werden kann und wie dieser Tag neu gestaltet werden könnte. Daher wurde vor sechs Jahren der Narrensprung ins Leben gerufen. Die Idee wird zwischenzeitlich so gut angenommen, dass bei kaum einem anderen närrischen Termin so viele Hästräger unterwegs sind.

Mit dabei waren am Fasnetsdienstag die älteste Burgnärrin des Dorfes, Katharina Schatz mit 85 Jahren und als jüngstes Närrle, Stella Hafner.