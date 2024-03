Die Volksbank Lahr hat einen neuen Geldautomaten in Grafenhausen in Betrieb genommen. Damit dieser nicht erneut ins Visier von Verbrechern gelangt, wurden Sicherheitsmaßnahmen getroffen.

Nachdem der alte Geldautomat Ende Dezember 2022 durch eine Sprengung zerstört wurde, können Kunden ab sofort wieder Bargeld in Kappel-Grafenhausen abheben sowie einzahlen. Darüber informiert die Volksbank Lahr in einer Mitteilung.

Damit sich das Ganze nicht wiederholt, hat die Volksbank Lahr den Automaten laut Mitteilung mit modernen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. So sei das Geld mit Farbpatronen gesichert, wodurch die Geldscheine bei einem Sprengversuch nicht zu verwenden wären. Das neue Gerät befindet sich in der Hauptstraße 110 in Kappel-Grafenhausen in einem Kundenraum. Geöffnet hat dieser laut Mitteilung von 6 bis 23 Uhr. In der Nacht ist die Tür verschlossen.

In das Gerät ist ein Kontoauszugsdrucker integriert, vor Ort gibt es keinen Briefkasten für Kundenüberweisungen, heißt es weiter.