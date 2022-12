Volksbank-Automat in Grafenhausen gesprengt - Parallelen zu anderem Fall

3 Die Feuerwehr Kappel-Grafenhausen war den ganzen Dienstagvormittag über vor Ort, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Die Hauptstraße in Grafenhausen war an dieser Stelle bis 11.15 Uhr gesperrt. Foto: Göpfert

Der Automat der Volksbank in Grafenhausen wurde am Dienstagmorgen in die Luft gesprengt. Es drängen sich Parallelen zu einem anderen Fall im September auf.















Grafenhausen - Zuerst gab es einen lauten Knall, dann barsten Fenster und ein dunkles Auto raste in halsbrecherischer Geschwindigkeit davon: Die Sprengung des Volksbank-Automaten riss Dienstagfrüh die Anwohner der Grafenhausener Hauptstraße aus dem Schlaf. Den verständigten Polizeibeamten bot sich bei ihrem Eintreffen kurz nach 2.30 Uhr ein Bild der Verwüstung. Die Wucht der Explosion hatte neben dem Automaten auch das Haus, in dem er sich befand, in arge Mitleidenschaft gezogen. Die Straße war übersät mit Glasscherben.