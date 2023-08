Zu einem besonderen Einsatz in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst des DRK wurde die Feuerwehr Rottweil am Donnerstagabend in die Schulgasse gerufen. Um einen Patienten aufgrund eines medizinischen Notfalls, schonend aus dem Gebäude zu transportieren, kam die Hubarbeitsbühne der Feuerwehr zum Einsatz.