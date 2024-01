Medizin in Balingen: Orthopäde kommt ins MVZ

1 Heinz-Georg Schneider und sein Team. Die Praxis ist nun Teil des MVZ am Klinikstandort Balingen. Foto: Gauggel

Wer kein Notfall ist, kann seit Jahresbeginn aus der Notaufnahme der Zollernalb-Klinik Balingen in die Praxis von Heinz-Georg Schneider umgeleitet werden.









Die orthopädischen Praxis von Heinz-Georg Schneider ist seit 8. Januar in die MVZ-Trägergesellschaft aufgenommen. In der Praxis wird Schneider den überwiegenden Anteil zusammen mit seinem bisherigen Arzthelfer-Team der Sprechstunden übernehmen. Patienten mit einer nicht akuten orthopädischen Indikation, die in die Notaufnahme kommen, können in das MVZ umgeleitet und dort behandelt werden.