Aktion "Abendlicht" soll die Innenstadt am 7. Oktober in Szene setzen

1 Dirk Werner freut sich auf die Aktionen von "Abendlicht", die mitunter in der Rössle-Unterführung zu erleben sind. Foto: Kratt

Und wieder hat sich Macher und Initiator Dirk Werner etwas Besonderes für Schwenningen einfallen lassen: Am Donnerstag, 7. Oktober, wird ein Mix aus Medien, Kunst und Kultur die Schwenninger Innenstadt in ein außergewöhnliches Licht setzen.















VS-Schwenningen - Was im Sommer schon rund um den ehemaligen Schlachthof mit durchweg positiver Resonanz funktioniert hatte, soll jetzt auch die Menschen in die Muslen locken. Unter dem Motto "Abendlicht" werden – ähnlich eben wie bei "Instandsetzung" – am Abend des 7. Oktober verschiedene Medienkunstbeiträge, Installationen und grafische Arbeiten zwischen Hocken- und Muslenplatz zu erleben sein.

Initiator Dirk Werner, der schon das Projekt Die Halle ins Leben gerufen hatte, konnte wiederum die Hochschule Furtwangen sowie die Musikhochschule Trossingen mit ins Boot holen, von denen Studenten ihre Werke präsentieren. Rund zwölf Arbeiten werden zu sehen beziehungsweise zu hören sein. "An und in den Gebäuden gibt es interaktive Beiträge, über Klang- und Lichtinstallationen bis hin zu kleineren Arbeiten im künstlerischen Bereich", macht Werner, dessen Idee zudem vom GVO sowie von der Stadt VS unterstützt wird, Geschmack. Von spaßorientiert bis hin zu tiefgründig charakterisiert er die Bandbreite der Beiträge.

Dabei betont der Macher, dass es keine Veranstaltung sein wird, sondern vielmehr Aktionen, die "im Vorbeigehen erlebbar sind" – der aktuellen Corona-Verordnung geschuldet. Denn ursprünglich – so war der Plan vor etwa acht Wochen – sei ein dreitägiges Event vorgesehen gewesen, verrät Werner. "So wie die Verordnung es darstellt, hätten wir dann aber die Innenstadt absperren und überall 3G-Kontrollen durchführen müssen." Ein Aufwand, der vor allem finanziell nicht stemmbar gewesen wäre. Doch ganz wollte Dirk Werner seine Idee nicht zu Grabe tragen, sodass es nun auf einen Tag hinauslaufen wird.

Von der Idee angetan war auch Thomas Caster, Geschäftsführer vom Modehaus Zinser, der prompt die ehemalige Unterführung des Einkaufscenters ’s Rössle – sie ist für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, dient dem Modehaus aber als offizieller Fluchtweg – für die Installationen zur Verfügung gestellt hat. Dort werden sich die Besucher in zwei Klangwolken begeben können, ebenso wird es von einer Freiburger Studentengruppe eine interaktive Projektion mit Gestensteuerung geben. Die ehemalige Rössle-Unterführung stelle er sich als besonderen Reiz vor, "zumal hier bei vielen Schwenningern bestimmt schöne Erinnerungen an früher kommen", findet Caster.

Für den Schwenninger Handel sei ein solcher Aktionsabend natürlich auch interessant. "Endlich ist in Schwenningen etwas los, das ist sehr wichtig", sagt er. Da es bis 24 Uhr keine besondere Genehmigung braucht, haben das Modehaus Zinser so wie viele andere Geschäfte in den Muslen bis 22 Uhr geöffnet. Ganz im Sinne, die Innenstadt zu beleben, kann sich Dirk Werner vorstellen, dass das "Abendlicht" nicht zum letzten Mal leuchten wird.

"Abendlicht" findet am Donnerstag, 7. Oktober, 17 bis 22 Uhr, in der Innenstadt statt. Zwölf Installation werden zu erleben sein. Unter anderem gibt es im City-Rondell eine Klanginstallation mit vier Würfeln, in der Rössle-Unterführung wird als Großinstallation eine virtuelle Achterbahnfahrt präsentiert. Hier gilt die 3G-Regel. Die übrigen Werke sind an Gebäudewänden oder in Schaufenstern von Leerständen erlebbar. Foodtrucks bieten zudem Essen "to go" an, viele Geschäfte sind geöffnet.