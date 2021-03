Corona-Krise? Nicht für Yasin Oerenc, Geschäftsführer der MC Shape-Gruppe mit Sitz in Nagold. Er hat gleich zu Beginn der Pandemie die Domain "www.wirkaufendeinfitnessstudio.com" sichern lassen. Und expandiert seitdem sogar in der Corona-Pandemie. Neuester Coup: Der Kauf der Studios von "fitness4you" am Bodensee.