1 Der Film „Max und die wilde 7: Die Geisteroma“ (Foto: Jona Eisenblättler als Hauptfigur Max) spielt auf einer Burg namens Geroldseck. Die Anregung dazu lieferte die „echte“ Geroldseck auf dem Schönberg. Gedreht wurde aber nicht dort. Foto: Promo

Im Lahrer Forum-Kino ist zurzeit der Familienfilm „Max und die wilde 7: Die Geisteroma“ zu sehen. Er beruht auf einer Buchreihe, die mit der Geroldseck und Seelbach zu tun hat. Gerd Möllmann, der die Lahrer Volkshochschule 31 Jahre lang leitete, bis 2007, schreibt hier über den Hintergrund.









Es gibt zwei „Max und die wilde 7“-Filme. Der erste kam 2020 in die Kinos und wurde zum Kassenschlager, die Fortsetzung mit der „Geisteroma“ im Titel läuft gerade in den Lichtspielhäusern – im Lahrer Forum-Kino an diesem Samstag und Sonntag sowie am Mittwoch jeweils ab 14.40 Uhr. Beide Filme sind hochkarätig besetzt mit den Schauspielern Günther Maria Halmer, Uschi Glas und Thomas Thieme. Auch wenn die Filmszenerie es nicht erkennen lässt: Die Geschichten von „Max und den wilden Sieben“ verdanken ihre Entstehung Schauplätzen in unserer nächsten Umgebung: der Geroldseck und der Gemeinde Seelbach.