In seiner gleichnamigen Talkshow diskutierte Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen über den Krieg in der Ukraine und Kriegsberichterstattung.

Es geht zum einen um allgemeine Kriegsberichterstattung und die Wichtigkeit dieser Einsätze - zum anderen geht es um den Krieg gegen die Ukraine und den Blick von außen auf den Konflikt.

Das sind die Themen und Gäste am 28. November um 23:45 Uhr im ZDF:

Frederik Pleitgen - Der Kriegsreporter und Journalist bei CNN spricht über die Bedeutung von Kriegsberichterstattungen und berichtet von seinen Erlebnissen in den Kampfgebieten in der Ukraine und Russland.

- Der Kriegsreporter und Journalist bei CNN spricht über die Bedeutung von Kriegsberichterstattungen und berichtet von seinen Erlebnissen in den Kampfgebieten in der Ukraine und Russland. Florence Gaub - Die Politologin vom NATO Defense College informiert über den Status quo des Russland-Ukraine-Krieges und erläutert die unterschiedlichen internationalen Blickwinkel auf den Konflikt.

- Die Politologin vom NATO Defense College informiert über den Status quo des Russland-Ukraine-Krieges und erläutert die unterschiedlichen internationalen Blickwinkel auf den Konflikt. Nils Thal -Der 36-jährige Feuerwehrmann aus Nürnberg reiste mehrfach in die Ukraine, um dort Brände zu löschen und auch als Sanitäter zu helfen. Er erzählt von seinen Einsätzen und Eindrücken.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Hintergrund: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Dienstag an die Verbündeten appelliert, die Ukraine über den Nahost-Krieg nicht zu vernachlässigen. Er rief die Nato-Staaten am Dienstag beim Außenministertreffen in Brüssel zu weiterer Militärhilfe für das von Russland angegriffene Land auf. Als Vorbild verwies er auf Deutschland und die Niederlande, die Kiew zusammen zehn Milliarden Euro in Aussicht gestellt hätten.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.