In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Donnerstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Proteste der Landwirte. Es geht unter anderem auch um die Politik der Ampel-Regierung sowie die sich mehrenden Proteste gegen Rechtsextremisten.

Das sind die Themen und Gäste am 18. Januar um 23:30 Uhr im ZDF:

Stephan Weil, SPD-Politiker - Der Ministerpräsident Niedersachsens nimmt Stellung zur Agrarpolitik, dem Umfragetief seiner Partei und zur Bedeutung der Demonstrationen gegen Rechtsextreme.

- Der Ministerpräsident Niedersachsens nimmt Stellung zur Agrarpolitik, dem Umfragetief seiner Partei und zur Bedeutung der Demonstrationen gegen Rechtsextreme. Kerstin Münstermann, Journalistin - Die Redakteurin der „Rheinischen Post“ analysiert den politischen Umgang mit den Bauernprotesten. Zudem äußert sie sich zum Kommunikationsstil von Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner.

- Die Redakteurin der „Rheinischen Post“ analysiert den politischen Umgang mit den Bauernprotesten. Zudem äußert sie sich zum Kommunikationsstil von Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner. Herfried Münkler, Politologe - Der Bestsellerautor erklärt, warum die Demokratie in der westlichen Welt zunehmend in die Defensive gerät. Und er erläutert, warum er Europa zu einer atomaren Aufrüstung rät.

Hintergrund: Der Konflikt um Diesel-Vergünstigungen für Landwirte überschattet den Start der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin. Der Bauernverband drohte mit neuen bundesweiten Aktionen bereits in der kommenden Woche, sollte die Ampel-Koalition den vorgesehenen Abbau der Agrardiesel-Subventionen nicht fallen lassen. Die bisherigen Proteste seien das „Vorbeben“ gewesen, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag in Berlin. „Wenn sich nichts verändert, dann kommt es möglicherweise zur Eruption.“ Im Bundestag kam es zu einem Schlagabtausch über bessere Perspektiven für die Landwirtschaft. Die Grüne Woche sollte am Abend auf dem Messegelände eröffnet werden. Rukwied sagte: „Ab kommenden Montag werden wir, sofern die Haushaltsbereinigungssitzung heute Abend kein in unserem Sinne positives Ergebnis bringt, wieder mit Aktionen, und zwar flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik, fortfahren.“ Dabei gelte weiter: „Wir wollen Nadelstiche setzen, die weh tun, aber in keinster Weise eskalieren oder radikalisieren.“ Details nannte er nicht.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags beriet am Donnerstag in einer Bereinigungssitzung über den Etat 2024 und vorgesehene Einsparungen, die auch den Agrardiesel betreffen sollen. Die Koalition hatte die Pläne schon abgeschwächt. Die Steuervergünstigungen für Bauern sollen demnach nicht auf einen Schlag enden, sondern schrittweise auslaufen. Seit Wochen protestieren Tausende Landwirte dagegen mit Treckern und Kundgebungen. Der Bauernverband fordert die Rücknahme der Pläne.

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.