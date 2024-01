In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Debatte zum AfD-Verbot. Es geht unter anderem um die "Correctiv"-Enthüllungen sowie die neu gegründete Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW).

Das sind die Themen und Gäste am 17. Januar um 23:15 Uhr im ZDF:

Sahra Wagenknecht, Politikerin (BSW) - Sie nimmt Stellung zur Programmatik, personellen Aufstellung und Zielsetzung ihrer neu gegründeten Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“. Ferner äußert sie sich zur Debatte um ein AfD-Verbot.

- Der „Correctiv“-Reporter berichtet von seinen neuesten Recherchen zu dem Geheimtreffen von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern. Robin Alexander, Journalist - Der stellvertretende „Welt“-Chefredakteur spricht über das Potenzial der neuen Wagenknecht-Partei. Zudem analysiert er die politischen Reaktionen auf die „Correctiv“-Enthüllungen.

Hintergrund: Die Debatte um ein AfD-Verbot hatte zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. In der vergangenen Woche erschien ein Bericht des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Geheimtreffen, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen hatten. An dem Treffen in einer Potsdamer Villa hatten im November unter anderem einzelne AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen. Dort soll über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sowie weiteren aus Sicht der Teilnehmenden unerwünschten Menschen gesprochen worden sein. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass er bei dem Treffen über „Remigration“ gesprochen hat. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang. Laut Correctiv-Recherche nannte Sellner in Potsdam drei Zielgruppen: Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht - und „nicht assimilierte Staatsbürger“. Als Folge der Berichte über das Treffen hatten in den vergangenen Tagen in mehreren deutschen Städten Tausende von Menschen gegen die AfD demonstriert - und die Diskussion um ein Verbot der Partei entfachte wieder.

