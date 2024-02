In seiner gleichnamigen Talkshow diskutiert Markus Lanz am Dienstagabend mit seinen Gästen zu später Stunde unter anderem über die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Konzepte der AfD sowie die Rolle des AfD-Co-Vorsitzenden Tino Chrupall und die Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Das sind die Themen und Gäste am 6. Februar um 22:45 Uhr im ZDF:

Tino Chrupalla, AfD-Co-Vorsitzender - Er erläutert die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Konzepte seiner Partei und legt dar, wie die AfD im Falle erfolgreicher Landtagswahlen im Osten Deutschlands regieren würde.

- Er erläutert die wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Konzepte seiner Partei und legt dar, wie die AfD im Falle erfolgreicher Landtagswahlen im Osten Deutschlands regieren würde. Franziska Klemenz, Journalistin - Die Politik-Expertin von "Table.Media“ analysiert das Wirken und die Rolle Chrupallas in der AfD.

- Die Politik-Expertin von "Table.Media“ analysiert das Wirken und die Rolle Chrupallas in der AfD. Claus Ruhe Madsen, CDU-Politiker - Der schleswig-holsteinische Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus spricht über die Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

- Der schleswig-holsteinische Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus spricht über die Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Lukas Rietzschel, Schriftsteller - Der Bestsellerautor hat 100 Menschen aus seiner Heimatstadt Görlitz und Umgebung interviewt und ein Theaterstück daraus gemacht. Er zeichnet ein Stimmungsbild.

Hintergrund: Am vergangenen Wochenende sind in Deutschland wieder hunderttausende Menschen den Aufrufen zu Protesten gegen Rechtsextremismus gefolgt. Die größte Kundgebung fand am Samstag in Berlin unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer" statt: Die Polizei sprach von 150.000 Teilnehmenden, die Veranstalter von 300.000. Größere Kundgebungen gab es am Samstag auch in Dresden, Freiburg, Augsburg, Nürnberg und Saarbrücken. Am Sonntag gingen in Bremen, Magdeburg, Lübeck und weiteren Städten Menschen auf die Straße. Ein Anlass für die Kundgebungen sind Recherchen des Netzwerks Correctiv zu einem Treffen Rechtsextremer im November in Potsdam, an dem auch hochrangige AfD-Mitglieder teilnahmen. Dabei sei es unter dem Schlagwort "Remigration" (Rückwanderung) um eine Strategie für eine massenhafte Umsiedlung von Migrantinnen und Migranten gegangen.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks räumte AfD-Chef Tino Chrupalla jüngst nun ein, dass die Zustimmung für seine Partei derzeit schwinde. Sowohl das ZDF-Politbarometer als auch der ARD-Deutschlandtrend sehen die AfD bei 19 Prozent, im Vergleich zu 22 Prozent in den vorherigen Umfragen. "Auch uns war klar, dass wir die hohen Umfragewerte nicht auf Dauer halten können", so Chrupalla. Am Ende werde es sich aber bei den anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen entscheiden, dass ohne die AfD keine Politik mehr machbar sein werde. "Davor haben die Parteien eine Heidenangst."

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.