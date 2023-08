Kraut, Kunst und Krempel erwartete die Besucher an den Ständen auf dem Höfenhof in Hinterlehengericht bei Walburga und Karlheinz Schillinger.

Von vergessenen Spielsachen über verstaubte Gartenwerkzeuge bis zu gesammelten Meisterwerken der Kunst war an den 17 Ständen um Hof und Garten alles zu finden.

Besondere Fundstücke vom Aufräumen und Stöbern auf dem Dachboden, im Kleiderschrank und in der Plattensammlung waren die Schätze, die neue Liebhaber begeistern sollten.

Neben Schlagerplatten hingen bunte Kappen und daneben einige tragende Elemente in aus- und einladenden Ausformungen, manchmal passend in ein grünes Dirndl. Auf dem silbernen Tablet serviert wurden Fasnetgläser, wie von den Ornemer Raugeistern vom Titisee; feines Geschirr mit Goldrand war eingedeckt, darunter im Gras eine imposante Sammlung von Schuhen. Lieblingsstücke in glatten und glänzenden Steinen lockten Sammler, während andere nach handfesten Werkzeugen für den Garten griffen.

Rundgang im Blütengarten

Den Bauern mit dem lieben Vieh machte eher die Aussicht auf eine Schlachtplatte an, andere Besucherinnen eher der bunte Schmuck aus Glasperlen.

Zur Entspannung war neben Kaffee und Kuchen unterm Nussbaum auch ein Rundgang durch den blühenden Bauerngarten angesagt, um selbst mal den Tisch aus dem Garten zu decken oder Anregungen für den Vorgarten zu finden.

Kraut oder weiß blühende Erbsen wucherten hinterm Gartenzaun, Kunst glänzte bei Millefiori und Krempel stapelte sich auf Ständen um den Hof. Viele Besucher freuten sich über ihre Fundstücke, von denen sie zuvor gar nicht wussten, dass sie danach suchen wollten. Aber lange gesucht und ganz unverhofft gefunden, das kann glücklich machen.

Nächster Termin im September

Wer nach seinem inneren Gleichgewicht sucht, könnte beim nächsten Termin auf dem Höfenhof mit Kräuter und Yoga im September fündig werden.