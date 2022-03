1 Marihuana im zweistelligen Kilobereich und eine Schusswaffe, eine fünfstellige Summe Falschgeld, 20 Gramm Kokain und eine Vielzahl illegaler Arzneimittel und Dopingpräparaten hat die Polizei sichergestellt. (Symbolbild) Foto: Schwarzwälder-Bote

Die Kriminalpolizei Rottweil hat am letzten Wochenende fünf Männer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und Tuttlingen festgenommen, die im Verdacht stehen, Rauschgift von Spanien nach Deutschland illegal eingeführt haben.















Rottweil/Tuttlingen/Villingen-Schwenningen - Laut Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidiums Konstanz wurden die Männer am vergangenen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle fünf Haftbefehle erließ.

Bereits seit mehreren Monaten hatten Rauschgiftermittler der Kriminalpolizeidirektion Rottweil die rumänischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 19 und 46 Jahren aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und Landkreis Tuttlingen im Blick. Die Staatsanwaltschaft Konstanz wirft ihnen vor, mehrfach illegal Marihuana im zweistelligen Kilogrammbereich aus Spanien nach Deutschland eingeführt zu haben, um dieses gewinnbringend weiter zu verkaufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge nutzten die Verdächtigen dazu einen Obst- und Gemüsetransport mit einem Lastwagen von Granada zu einer Spedition im Ortenaukreis. Der immer gleiche Lastwagenfahrer, ebenfalls ein rumänischer Staatsangehöriger und Mitglied der Gruppe, übergab dort jeweils das Marihuana an seine in Deutschland lebenden Landsmänner. Diese verbrachten das Rauschgift jeweils in ihre Verstecke im Landkreis Tuttlingen. Die Spedition selbst bekam von alledem nichts mit.

Am Samstag letzter Woche zeichnete sich erneut eine Lieferung aus Spanien ab. Die Polizei griff zu, nachdem der Lastwagen zuvor das Gelände der Spedition angesteuert hatte. Den Lasterfahrer und einen Verdächtigen nahm eine Sondereinheit der Polizei in Achern im Ortenaukreis und in Gosheim im Landkreis Tuttlingen fest. Zwei weitere Täter wurden im Zuge der Fahndung in Denkingen (Landkreis Tuttlingen) und in Villingen-Schwenningen dingfest gemacht. Marihuana im zweistelligen Kilobereich und eine "scharfe" Schusswaffe sind aufgetaucht. Außerdem eine mittlere, fünfstellige Summe Falschgeld, 20 Gramm Kokain und eine Vielzahl illegaler Arzneimittel und Dopingpräparaten.