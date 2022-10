22 Marco Goecke ist am 24. Oktober Gast in der Staatsgalerie Stuttgart Foto: rb/Regina Brocke

Gerade hatte Marco Goeckes „A Wilde Story“ Premiere in Hannover. Am Montag, 24. Oktober, ist Goecke Gast der Gesprächsreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart.















Befreit lachte Marco Goecke am 15. Oktober von der Bühne des Aalto-Theaters in Essen. Die offizielle Verleihung des schon im Frühjahr an den Direktor des Staatsballetts Hannover vergebenen Deutschen Tanzpreises war auch für Marco Goecke ein besonderer Moment. Der ließ auch die eher unaufgeregte Tageszeitung „HNA“ jubeln – sie feierte den Choreografen als „Ballettpopstar“. Am Freitagabend gab es erneut Jubel für Goecke – nun im Staatstheater Hannover und für das neue Stück „A Wilde Story“. Goecke setzt sich darin mit dem Werk und dem Leben des Schriftstellers Oscar Wilde auseinander. Und Hartmut Regitz, Tanzkritiker auch dieser Zeitung, kommentiert für „Die Deutsche Bühne“: „Auf- und anregend ist der Abend allemal und grandios bis zum verzweifelten Ende, an dem Wilde eigentlich nur noch eine Nachtigall erhört.“

Neues Projekt für Gauthier Dance

Auch die Goecke-Fans in der Region Stuttgart können sich freuen. Von kommenden Dienstag an arbeitet der Choreograf im Theaterhaus Stuttgart an einem Filmprojekt anlässlich des 15-jährigen Bestehens von Gauthier Dance. Als Artist in Residence hat Marco Goecke auch Anteil an der jüngsten Auszeichnung von Gauthier Dance: Im Jahrbuch „tanz 22“ wird Eric Gauthiers Kompanie als „Glanzlicht der Saison 2021/22“ gewürdigt. Offiziell übergeben wird die Ehrung am 19. November nach einer Vorstellung des Gauthier-Dance-Abends „Seven Sins“ – mit Goeckes „Yesterday’s Scars“.

Bereits am kommenden Montag, 24. Oktober, ist Marco Goecke in der Staatsgalerie Stuttgart zu erleben – als Gast in der Gesprächsreihe „Über Kunst“ dieser Zeitung. Ebenso wie um den Choreografen Goecke wird es dann auch um den Zeichner Goecke gehen. Beginn im Vortragssaal der Staatsgalerie ist um 19.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantworten wir gerne unter 07 11 / 72 05 - 75 00.