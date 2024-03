Mutter und Sohn finden ausgesetzte Katzenfamilie in Wäschekorb verpackt

1 Zwei der fünf Katzenbabys, die gemeinsam mit ihren Eltern gerettet wurden. Foto: Polizeipräsidium Mannheim

Eine Mutter geht mit ihrem zweijährigen Sohn auf einen Spielplatz in Mannheim und entdeckt in der Nähe einen mit Alufolie und Klebeband verpackten Wäschekorb, aus dem lautes Miauen dringt. Die Mutter reißt die Verpackung auf und staunt nicht schlecht.









Eine 37 Jahre alte Frau und ihr zweijähriger Sohn haben am Donnerstag auf einem Spielplatz in Mannheim eine siebenköpfige Katzenfamilie gerettet, die mit Alufolie und Klebeband verpackt in einem Wäschekorb ausgesetzt worden war.