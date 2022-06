1 Der Verletzte kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. (Symbolbild) Foto: dpa/Bert Spangemacher

Ein 43-Jähriger befindet sich am Freitagnachmittag in einer Firma in Malsch auf einem Hubwagen, als dieser gegen eine Betonwand fährt – mit fatalen Folgen.















Einem 43 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Malsch (Kreis Karlsruhe) sein linker Fuß abgetrennt worden. Der Mann wurde in eine Spezialklinik geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, arbeitete der 43-Jährige gegen 13.30 Uhr mit einem Hubwagen in einer Werkshalle einer Firma in der Thomas-Dachser-Straße. Dabei stieß er offenbar durch eine Fehllenkung des Geräts gegen eine Betonwand, wodurch das Trittbrett, auf dem der Mann stand, einklappte und ihm den linken Fuß im Bereich des Knöchels abgetrennte.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort, bevor er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Sein Zustand wurde als schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt eingeschätzt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.