1 Ein 32 Kilogramm schwerer Tumor. der einer jungen Frau entfernt wurde, liegt in einem Raum der Universitätsklinik. Foto: dpa

Ärzte an der Universitätsklinik in Magdeburg haben einen 32 Kilogramm schweren Tumor aus dem Körper einen jungen Frau entfernt. Die Operation lief erfolgreich ab.









Ein Tumor einer jungen Frau mit 32 Kilogramm Masse ist an der Universitätsklinik in Magdeburg in einer Operation entfernt worden. Bei der gutartigen Geschwulst spricht man von einem sogenannten Zystadenom. Der Tumor habe sich über längere Zeit unbemerkt entwickelt, teilte die Klinik am Mittwoch mit.