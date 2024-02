„Männlich gelesene“ Tatverdächtige: So gehen unsere Polizeipräsidien mit Gender-Sprache um

So gehen unsere Polizeipräsidien mit Gender-Sprache um

1 Menschen in Deutschland haben seit 2018 die Möglichkeit, bei ihrem Geschlecht neben „männlich“ und „weiblich“ auch die Option „divers“ anzugeben, die sogenannte „Dritte Option“. Foto: Jan Woitas/zb/dpa

Die Berliner Polizei hat Tatverdächtige vor Kurzem in einer Fahndung als „männlich gelesen“ beschrieben. Eine aufgeregte Debatte um geschlechtergerechte Sprache folgte. Wie gehen Polizeipräsidien in der Region mit dem Thema um?









In einem öffentlichen Zeugenaufruf suchte die Berliner Polizei Mitte Februar nach drei Straftätern. In der Personenbeschreibung der Tatverdächtigen fand sich neben „dunklen Haaren“ und „normaler Statur“ eine seltsame Formulierung: „männlich gelesen“. Mehrere Medien griffen das Thema auf. Es entbrannte eine rege Debatte um Political Correctness. Laut bild.de erklärte die Berliner Polizei ihre Formulierung als „sensiblen Sprachgebrauch“, der „gesellschaftlichen Erwartungen“ entspreche und zu einer „hohen Akzeptanz“ in der „queeren Community“ beitrage.