1 United Airlines kündigte nach dem Vorfall eine Untersuchung an. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Erst im Januar verliert eine Boeing der Alaska Airlines ein Rumpfteil. Nun hat sich bei einer Maschine von United Airlines eine Abdeckung gelöst. Das ruft erneut die US-Behörden auf den Plan.









Link kopiert



Chicago/Washington - Eine Passagiermaschine von United Airlines hat im Flug eine Abdeckung an ihrem Rumpf verloren. Der Schaden an der Boeing 737-800 sei erst am Boden festgestellt worden, nachdem das Flugzeug am Freitag (Ortszeit) in der Stadt Medford im Bundesstaat Oregon problemlos gelandet sei, teilte United mit. Zuvor hatte die Lokalzeitung "Rogue Valley Times" ein Augenzeugen-Foto veröffentlicht, auf dem freiliegende Mechanik zu sehen war.