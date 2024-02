Luftlandeoperation im Grenzgebiet: Hubschrauber der Bundespolizei über Freudenstadt – das steckt dahinter

1 Ein sogenannter Super Puma der Bundespolizei war am Dienstag über Freudenstadt unterwegs. (Archivbild) Foto: dpa/Jonas Walzberg

Ein Transporthubschrauber der Bundespolizei hat am Dienstagmittag Freudenstadt und Baiersbronn überflogen. Hintergrund ist ein spektakulärer Einsatz im Grenzgebiet zu Frankreich.









Link kopiert



Ein Transporthubschrauber der Bundespolizei war gegen 13 Uhr über der Region unterwegs. Gestartet war die Maschine in München und flog zunächst in rund drei Kilometern Höhe an Dornstetten und Dietersweiler vorbei, überquerte Aach, flog am nordöstlichen Rand der Kernstadt vorbei, bevor er dann über Baiersbronn weiter nach Nordwesten steuerte.