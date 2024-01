30 neue Millionäre in Baden-Württemberg

1 In Baden-Württemberg gab es 2023 30 Lotto-Gewinner. (Symbolfoto) Foto: dpa/Federico Gambarini

30 Menschen hatten im Jahr 2023 allen Grund zur Freude: Sie wurden Lotto-Millionäre. Die Zahlen im Überblick.









Link kopiert



In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr 30 Menschen zu Lotto-Millionären geworden, das war einer weniger als im Jahr zuvor. Mehr Lotto-Glückspilze gab es nur im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 37 Neu-Millionären, wie der Deutsche Lotto- und Totoblock am Donnerstag in Hannover mitteilte.