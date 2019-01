Loßburg Schon eine Erdnuss kann tödlich sein

Loßburg-Betzweiler. Der Schock erfasste Familie Springmann aus Betzweiler, als ihr Sohn Darian Ruven gerade mal 15 Monate alt war. "Es geschah ausgerechnet, als er das klassische schwäbische Gericht Linsen mit Spätzle essen wollte", erzählt seine Mutter Carmen. Nach nur einem Löffel habe der Kleine jeden weiteren Biss verweigert. "Zuerst dachten wir, er hat einen kleinen Dickkopf." Dann ging alles ganz schnell. Mund, Nase und Augen schwollen zu, dem Jungen blieb die Luft weg. Die Eltern eilten zum Nachbarn, einem Arzt. "Der erkannte sofort, was los war."

Der Mediziner verabreichte Kortison, dann ging es mit Blaulicht ins Krankenhaus. Was der Junge erlebte, war ein akuter anaphylaktischer Schock. "Die schlimmste Form der Allergie, die es gibt", nennt das Carmen Springmann. Es handelt sich um eine allergische Reaktion des ganzen Organsystems. In leichten Fällen sind lediglich Hautreizungen, Schwellungen im Gesicht oder Übelkeit die Folge. In schweren Fällen kommt es zu einem bedrohlichen Blutdruckabfall. "Das kann tödlich verlaufen."

Bestimmte Lebensmittel können bereits in kleinsten Mengen katastrophale Folgen auslösen. Etwa Hülsenfrüchte. Oder auch das Gift von Insekten, aber auch Medikamente. Oder etwa Erdnüsse. Wobei es mit den Erdnüssen eine ganz besondere, man könnte auch sagen, eine ganz besonders tückische Bewandtnis habe, wie Carmen Springmann erzählt: Kleine oder kleinste Mengen von Erdnüssen sind in vielen Lebensmitteln verarbeitet – ohne dass die Kunden dies wüssten. "Das Hauptproblem im Alltag", fasst Carmen Springmann zusammen, "ist die Erdnuss, schon kleinste Krümel könnten fatal sein". Darian Ruven sei ein alter persischer Name, erzählt die Mutter. "Er bedeutet ein Geschenk Gottes."