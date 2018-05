Loßburg Ortsvorsteher lobt vorbildlichen Zusammenhalt

Loßburg-Schömberg. Auf ein ereignis- und erfolgreiches Jahr 2017 blickte die Dorfgemeinschaft Schömberg in ihrer Hauptversammlung zurück. Der Vorsitzende Marco Eberhardt erinnerte in seinem Bericht unter anderem an die Maiwanderung und den Herbstausflug nach Stuttgart. Auch bezogen auf die Festaktivitäten war das vergangene Jahr ereignisreich. Ein von der Ortschaftsverwaltung und der Dorfgemeinschaft organisierter Dorfnachmittag, der durch Mittel aus der Stiftung Schömberg finanziert wurde, bildete den Anfang. Zudem gab es ein Backhausfest und ein Helferfest in der Schutzhütte.