Loßburg Noch freie Plätze

Neu im Programm sind in Kooperation mit dem Gymnastikstudio "Frau in Form" zwei Kurse unter der Leitung von Sport und Gymnastiklehrerin Sibylle Frick. Der Kurs Funktionelle Gymnastik startet am Dienstag, 12. Februar, und ist an zehn Vormittagen jeweils von 10 bis 11 Uhr.

Ab Mittwoch, 13. Februar, wird Rückenfit angeboten. Der Kurs umfasst zehn Abende und findet jeweils von 20 bis 21 Uhr statt. Die Kurse sind im Gymnastikstudio "Frau in Form" an der Hauptstraße 8 in Loßburg. ■Anmeldungen zu den Kursen sind unter www.vhs-freudenstadt.de oder unter Telefon 07441/ 920 14 44 möglich.