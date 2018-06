Loßburg Loßburgs Chöre treten gemeinsam auf

Den Anfang machten die "Young Stars" aus Wälde. Mit ihren Chorleiterinnen Anna- Lisa Calmbach und Antonia Ritzenhoff lieferten die Nachwuchssänger ein tolles Klangbild ab. "Nobody is perfect" aus dem Film Bibi und Tina kam gut an. "Wir sind groß", stimmten die Young Stars passend zur Fußball-WM an.