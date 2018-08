Der Loßburger Skiclub bot im Rahmen des Kinderferienprogramms der Gemeinde Loßburg wie in den vergangenen Jahren eine Radtour an. Bei bestem Radelwetter schwangen sich 20 Kinder und drei Betreuer auf die Sättel, wie der Skiclub mitteilt. Eine rund 20 Kilometer lange Tour über Lombach nach Wittendorf und zurück nach Loßburg wurde mit viel Einsatz bewältigt. Unterwegs gab es auf dem "Lindle" in Wittendorf eine Stärkung. Foto: Moser