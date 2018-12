Eine "Konzertstunde zum Jahresausklang" beginnt am Montag, 31. Dezember, um 21.30 Uhr in der Versöhnungskirche Loßburg. Die drei Musiker Uta Schumacher (Orgel), Jonathan Nestler (Cello) und Michael Kraus (Trompete) spielen Werke aus vielen Epochen und Genres. In dem Konzert bieten die drei Vollblutmusiker ein Programm quer durch die Musikgeschichte. Dabei wird sowohl besinnliche als auch festliche Musik zu Gehör gebracht. So erklingen neben Kompositionen der Barockmeister Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und Giovanni Viviani auch Filmmusik und Spirituals. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Foto: Veranstalter