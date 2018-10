Loßburg. "Krank ohne Grund? Nahrungsmittelunverträglichkeit?" Über dieses Thema referiert die Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin Susanne Daumann am Donnerstag, 18. Oktober, ab 19 Uhr im Kinzighaus in Loßburg. Die Teilnahme ist kostenlos. Nahrungsmittelunverträglichkeiten stellen ein zunehmendes Problem dar, da sie häufig unerkannt bleiben, teilt die Referentin mit. Die Abwehr des Körpers kann auf ein oder mehrere Lebensmittel mit unerwarteten Symptomen reagieren. Es gibt eine Vielzahl von Krankheiten, die mit solchen Reaktionen des Immunsystems in Verbindung stehen können. In dem Vortrag geht es um die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten. Susanne Daumann ist ursprünglich Krankenschwester und Rettungsassistentin. Daher ist sie mit der klassischen Medizin vertraut. Nach einer Ausbildung zur staatlich anerkannten Ernährungsberaterin examinierte sie später als Heilpraktikerin und Orthomolekular-Therapeutin.