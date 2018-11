Loßburg Erschließung billiger

Es gab Anregungen der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange, die in den Entwurf eingearbeitet wurden. So werden sowohl Bogen- als auch Tonnendächer ausgeschlossen. Auch aufgeständerte Solaranlagen auf geneigten Dachflächen gegen die Dachneigung werden nicht erlaubt.

Beim Artenschutz sollen vor allem Maßnahmen zum Schutz von Fledermausvorkommen vorgezogen werden. Es geht um Bäume, die wegen der Straßenverbreiterung beziehungsweise des Straßenausbaus gefällt werden und an denen Sommerquartiere für Fledermäuse angebracht sind. Diese Quartiere sollen an geeigneten Flächen in der näheren Umgebung angebracht werden.

Wie geplant entstehen 17 Baugrundstücke. Durch die geänderte Erschließung werden, so Bürgermeister Christoph Enderle ergänzend, zwischen 80 000 und 100 000 Euro eingespart, was sich bei den Bauplatzpreisen bemerkbar machen werde.