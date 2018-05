Loßburg Eine Waldtour der außergewöhnlichen Art

In Zusammenarbeit mit der Loßburg Information bietet Eric Bayer von der "Schwarzwald Idylle" in Baiersbronn die Fahrten an. Mit insgesamt fünf Zieseln kann man rund um Hinterrötenberg einen etwa viereinhalb Kilometer langen, barrierefreien Rundkurs befahren, der in Zukunft vielleicht auf sechs Kilometer Länge erweitert werden soll.

Zur Vorstellung des Konzepts kamen der erste Landesbeamte Reinhard Geiser, Bürgermeister Christoph Enderle und die Leiterin der Loßburg Information, Karin Armbruster, auf den Walterhof. Begrüßt wurden sie von Wilhelm Walter und seiner Frau Helga. Eric Bayer stellte den Besuchern das Konzept vor, danach durften sie eine Probefahrt mit dem Ziesel unternehmen.

Bayer dankte der Gemeinde Loßburg und Hofbesitzer Walter dafür, dass er mit ihnen aufgeschlossene Partner für sein Angebot gefunden habe. Gerade in Hinterrötenberg sei es möglich, bei einer Fahrt mit dem Ziesel Gästen die ganze Faszination des Walds nahezubringen. Beim Walterhof können die Besucher auch sehen, wie der Plenterwald mit bis zu 300 Jahre alten Bäumen über Jahrhunderte gepflegt und maßvoll genutzt wurde. Auch ein Ausblick in das Reinerzauer Tal bietet sich auf der Rundstrecke.