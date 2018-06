Loßburg Ein eigenes Intranet für die Kommunikation in der Ausbildung

Loßburg. Die vierköpfige Gruppe der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) bei Arburg hat ihre Ergebnisse präsentiert. In Kooperation mit dem Loßburger Maschinenbauer hatten die Schüler der Jahrgangsstufe 1 des technischen Gymnasiums der Heinrich-Schickhardt-Schule in Freudenstadt in acht Monaten ein eigenes Intranet für die Arburg-Ausbildung entwickelt.