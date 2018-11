Loßburg Bei Sonnenschein über Stock und Stein zur Seebenalm

Am nächsten Morgen machte sich die Gruppe bei Sonnenschein auf zur Ehrwalder Alm-Bahn. Mit der Gondel fuhren die Wittendorfer auf eine Berghöhe von 1500 Metern. Dort starteten sie ihre Wanderung über Forstwege und über Stock und Stein zur Seebenalm auf 1566 Metern und zum Seebensee auf 1657 Metern über dem Meeresspiegel. Auf der Seebenalm stärkte sich die Gruppe vor dem Rückmarsch.

Vor der Talfahrt mit der Gondel genossen die Sänger nochmals den Sonnenschein und das schöne Bergpanorama auf der Terrasse der Ehrwalder Alm. Mit einem Abendessen in Lermoos lieließ man den Tag in gemütlicher Runde ausklingen. Am nächsten Tag hieß es wieder Abschied nehmen von den Bergen. Zuvor unternahmen die Ausflügler aber noch eine kleine Wanderung. Sie fuhren nach Reutte in Tirol. Mit der Gondelbahn ging es auf 1730 Meter hoch zu einem Panorama-Restaurant. Von dort wanderte die Gruppe zum Hahnenkamm-Gipfelkreuz (1938 Meter).

Der steile Anstieg lohnte sich, die Aussicht zur Zugspitze, ins Tannheimer Tal und zu den Lechtaler Alpen war eindrucksvoll. Nach der Einkehr im Panorama-Restaurant traten die Wittendorfer die Heimfahrt an.