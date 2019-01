Loßburg Bebauung im Fokus

Auch hier werde viel Arbeit auf den Ortschaftsrat zu kommen. An der Schutzhütte Oberer Wald werden in diesem Jahr laut Winter weitere Arbeiten notwendig sein. Die gute Frequenz der Hütte habe den Ortschaftsrat in seiner Auffassung bestätigt, dass mit diesem Projekt die Attraktivität des Dorfs gesteigert worden sei.

Ortsvorsteher Kurt Winter nannte auch das 40-jährige Bestehen der Dorfgemeinschaft Schömberg als eines der wichtigen Ereignisse im neuen Jahr. Bei dieser Gelegenheit werde sich der Ort entsprechend präsentieren und seine bekannte aktive Form des dörflichen Zusammenhalts zeigen.